Из офлайна в онлайн: региональная выставка «IZBUSHKA! Коттеджное строительство» пройдет в новом формате

21 Май 2020 2020-05-21T11:42:30+03:00

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10 июня крупнейший выставочный оператор Челябинской области — «Первое выставочное объединение» — проводит первую онлайн-выставку «IZBUSHKA».

Выставка «IZBUSHKA» — это специализированная экспозиция, посвященная малоэтажному строительству и деревообработке. Ежегодный проект, который проходит при официальной поддержке Правительства Челябинской области, регионального Министерства строительства и инфраструктуры, ассоциаций, союзов и предприятий строительной отрасли.

— Мы взяли наш многолетний опыт оператора выставочного рынка, усилили его новыми инструментами и возможностями, цифровыми и маркетинговыми технологиями, при этом сохранив лучшие и эффективные особенности выставочного мероприятия, и создали концепцию первой онлайн-выставки. Безусловно, это новый опыт для нас, но не использовать его, значит остаться в прошлом, — комментирует организатор выставки «IZBUSHKA!...», руководитель Первого выставочного объединения Светлана Мещерякова.

Программа мероприятия будет состоять из нескольких тематических блоков. На специальном портале будет организована трансляция основного эфира с экспертами отрасли, к которой поочередно будут подключаться представители компаний-участников в режиме реального времени. В течение всего времени работы Выставки экспоненты смогут презентовать свою продукцию, отвечать на вопросы ведущего и зрителей, принимать и обрабатывать клиентские заявки «здесь и сейчас».

Для представителей строительной отрасли выставка — это возможность получить прямой контакт с потенциальным покупателем, презентовать свою продукцию, ответит на вопросы, принять заявки от клиентов.

Для посетителей — возможность в одном месте познакомиться со всеми предложениями рынка, получить достоверную информацию и специальные предложения, которые обычно компании делают своим клиентам на подобных мероприятиях.

Дополнительную информацию можно получить у оргкомитета выставки: (351) 755-55-10.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU