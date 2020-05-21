2020-05-21T12:07:47+03:00
Общество

«Разберитесь с Тонких в этой ситуации»: мэру Миасса досталось за мусор

Жители жалуются на переполненные контейнерные площадки
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер раскритиковал мэра Миасса за невывезенный мусор и медленные темпы благоустройства. Фото gubernftor74.ruАлексей Текслер раскритиковал мэра Миасса за невывезенный мусор и медленные темпы благоустройства. Фото gubernftor74.ru
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На совещание по развитию Миасского городского округа, которое в формате ВКС провел губернатор Алексей Текслер, мэру Григорию Тонких досталось за переполненные контейнерные площадки. Отходы громоздятся не на окраинах — в самом центре города.

Губернатор Алексей Текслер поручил своему заместителю Сергею Сушкову вмешаться в ситуацию:

— Проблемы в Миассе: завалены контейнерные площадки и все, что с этим связано. Тонких докладывает ситуацию: там проблемы с подрядчиком. У «ЦКС» (Региональный оператор» — какие-то другие вещи. Разберитесь с Тонких в этой ситуации, — поручил губернатор заму.

Досталось мэру Миасса за плохие темпы благоустройства:

— Григорий Михайлович, обратите внимание на все, что касается благоустройства общественных мест. Это — национальный проект. В Миассе меньше половины объемов отыграно, либо будет отыграно завтра. По остальным вы обещаете только конкурсы отыграть к концу месяца, а может быть и дальше. Все работы желательно завершить к концу лета, а не уходить в зиму. Тогда только в следующем году люди увидят благоустройство парков и скверов.

Это фото сделано на проспекте Автозаводцев. Фото: группа "Сводобный Миасс" vk.com

Это фото сделано на проспекте Автозаводцев. Фото: группа "Сводобный Миасс" vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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