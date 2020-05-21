Чиновников из Челябинской области оштрафуют за затянувшийся ремонт газопровода
Почти две сотни жилых домов остались без газа в частном секторе Миасса после того, как подрядчик провел некачественный ремонт газопровода.
— Во время ремонта подрядная организация «Колос» допустила попадание воздуха в систему газоснабжения. Это повлекло сработку аварийных устройств и прекращение подачи газа на улицы Луговая, Болотная, Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная и Нового переулка, — говорят в прокуратуре Челябинской области.
Без газа все еще остаются 23 частных дома в поселке Ильменский. Это заставило прокуратуру направить в мэрию и подрядчикам представления об устранении нарушений.
Также виновных могут оштрафовать: газовщиков — за плохую работу, а чиновников — за бездействие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU