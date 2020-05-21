2020-05-21T14:03:14+03:00
Общество

Чиновников из Челябинской области оштрафуют за затянувшийся ремонт газопровода

В Миассе без голубого топлива остались десятки жилых домов
Лидия ПЕСКОВА
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Не во все дома газ вернулся.Не во все дома газ вернулся.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Почти две сотни жилых домов остались без газа в частном секторе Миасса после того, как подрядчик провел некачественный ремонт газопровода.

— Во время ремонта подрядная организация «Колос» допустила попадание воздуха в систему газоснабжения. Это повлекло сработку аварийных устройств и прекращение подачи газа на улицы Луговая, Болотная, Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная и Нового переулка, — говорят в прокуратуре Челябинской области.

Без газа все еще остаются 23 частных дома в поселке Ильменский. Это заставило прокуратуру направить в мэрию и подрядчикам представления об устранении нарушений.

Также виновных могут оштрафовать: газовщиков — за плохую работу, а чиновников — за бездействие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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