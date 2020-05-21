2020-05-21T14:28:09+03:00
Общество

Коронавирус нашли у сотрудника областного перинатального центра в Челябинске

Контактные уже сдали мазки на ковид
Лидия ПЕСКОВА
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Заболевший сотрудник не работает с прошлой недели.Заболевший сотрудник не работает с прошлой недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в самом крупном роддоме Челябинской области. Инфекцию подхватил сотрудник областного Перинатального центра, а вернее, его филиала на улице Тимирязева.

По данным минздрава области, еще на прошлой неделе один медицинский работник почувствовал себя плохо. Сотрудник сразу не стал выходить на работу. А в пятницу получил положительный результат на ковид.

— Следуя постановлению Роспотребнадзора, в старом корпусе ОПЦ по адресу Тимирязева,17, провели дезинфекцию, у всех контактных взяли анализы, они отправлены на самоизоляцию, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Новое здание центра работает в штатном режиме. Угрозы для пациентов и для сотрудников нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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