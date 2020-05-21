2020-05-21T15:17:22+03:00
Общество

38-летняя женщина-алиментщица умерла в полиции на Южном Урале

Погибшая только-только начала отбывать административный арест
Лидия ПЕСКОВА
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Отбывать арест женщину привезли в местный отдел полиции.Отбывать арест женщину привезли в местный отдел полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несчастный случай произошел в Аргаяшском отделе. Утром в четверг, 21 мая, здесь скончалась женщина, получившая срок за неуплату алиментов.

— В полицию погибшую даму доставили накануне судебные приставы. Ей предстояло провести в камере административный арест за злостное уклонение от алиментов. Обычно такой арест не превышает 15-ти суток, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Но уже в первую ночь задержанной стало плохо. Полицейские вызвали женщине скорую помощь. Но фельдшер не обнаружила ничего угрожающего ее жизни. Под утро арестантка опять пожаловалась на плохое самочувствие, ей становилось все хуже. К ней опять вызвали бригаду врачей. Однако было уже слишком поздно. Спасти женщину не смогли. Медики попытались реанимировать пациентку, но это не помогло.

Известно, что женщине было всего 38 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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