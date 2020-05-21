2020-05-21T15:34:42+03:00
Общество

Новые даты ЕГЭ 2020 в Челябинске и Челябинской области: когда начнутся экзамены

И кому не придется сдавать ЕГЭ в новые сроки
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
До ЕГЭ в Челябинске и в Челябинской области чуть больше месяца.До ЕГЭ в Челябинске и в Челябинской области чуть больше месяца.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ЕГЭ в России перенесли еще на три недели. Выпускные экзамены в 11-х классах начнутся 29 июня. О новой дате ЕГЭ в четверг, 21 мая, заявил президент Владимир Путин.

Помимо этого, президент уточнил, что ЕГЭ будут сдавать только те старшеклассники, кому баллы с экзамена необходимы для поступления в вуз. Все остальные выпускники будут аттестованы по текущим оценкам и получат аттестаты о среднем образовании без выпускных испытаний.

— Надо выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, — также отметил Владимир Путин.

Из-за того, что в России сдвинут ЕГЭ, в стране также отложат призыв на военную службу и вступительные экзамены в вузы.

После того, как президент объявил новую дату ЕГЭ, выпускники получили определенность — теперь школьники могут сосредоточиться на подготовке к экзаменам.

Ранее выпускников 9-х классов вообще освободили от ОГЭ. Итоговые отметки им также выставили по текущим оценкам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые даты ЕГЭ 2020 в Челябинске и Челябинской области: когда начнутся экзамены
38-летняя женщина-алиментщица умерла в полиции на Южном Урале
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Коронавирус нашли у сотрудника областного перинатального центра в Челябинске
Чиновников из Челябинской области оштрафуют за затянувшийся ремонт газопровода
Две дочери олигарха из Челябинской области попали в список самых богатых наследников по версии Forbes
«Разберитесь с Тонких в этой ситуации»: мэру Миасса досталось за мусор
Из офлайна в онлайн: региональная выставка «IZBUSHKA! Коттеджное строительство» пройдет в новом формате
Мэра Миасса обязали не допускать очередей в МФЦ в карантин по COVID-19
Челябинская область шагнула к финишу посевной
В Челябинске начали разбирать забор на месте строительства скандальной аптеки
В Челябинской области аграриев за хороший урожай премируют деньгами
Мигранты из Таджикистана расстреляли своего работодателя под Челябинском
Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус
В Челябинской области суд вынес решение по вахтовикам из Якутии, сбежавшим из обсерватора
Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области
В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»