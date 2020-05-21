Новые даты ЕГЭ 2020 в Челябинске и Челябинской области: когда начнутся экзамены

21 Май 2020 2020-05-21T15:34:42+03:00

До ЕГЭ в Челябинске и в Челябинской области чуть больше месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ

И кому не придется сдавать ЕГЭ в новые сроки

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ЕГЭ в России перенесли еще на три недели. Выпускные экзамены в 11-х классах начнутся 29 июня. О новой дате ЕГЭ в четверг, 21 мая, заявил президент Владимир Путин.

Помимо этого, президент уточнил, что ЕГЭ будут сдавать только те старшеклассники, кому баллы с экзамена необходимы для поступления в вуз. Все остальные выпускники будут аттестованы по текущим оценкам и получат аттестаты о среднем образовании без выпускных испытаний.

— Надо выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, — также отметил Владимир Путин.

Из-за того, что в России сдвинут ЕГЭ, в стране также отложат призыв на военную службу и вступительные экзамены в вузы.

После того, как президент объявил новую дату ЕГЭ, выпускники получили определенность — теперь школьники могут сосредоточиться на подготовке к экзаменам.

Ранее выпускников 9-х классов вообще освободили от ОГЭ. Итоговые отметки им также выставили по текущим оценкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU