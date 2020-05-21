Снова рынок: в Челябинской области закрыли очередной рынок из-за коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T16:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Не только Кизил: в Аргаяше Челябинской области закрыли рынок до 31 мая. Местные власти приняли решение остановить работу из-за опасений жителей, связанных с распространением коронавируса.

Такие рекомендации предложил оперативный штаб. В администрации района подчеркнули, что несмотря на новое решение, работать смогут только продавцы садово-огородного инвентаря, семян, растений, саженцев и удобрений.

— Деятельность должна осуществляться при строгом соблюдении санитарно-гигиенических мер. В выходные дни отделом МВД совместно с администрацией Аргаяшского сельского поселения ситуация будет жестко контролироваться, — предупредили власти района.

Всего в Аргаяше на данный момент подтвердили девять случаев заболевания коронавируса. Еще у трех жителей тесты показали предварительный положительный результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU