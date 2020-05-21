Снова рынок: в Челябинской области закрыли очередной рынок из-за коронавируса
Не только Кизил: в Аргаяше Челябинской области закрыли рынок до 31 мая. Местные власти приняли решение остановить работу из-за опасений жителей, связанных с распространением коронавируса.
Такие рекомендации предложил оперативный штаб. В администрации района подчеркнули, что несмотря на новое решение, работать смогут только продавцы садово-огородного инвентаря, семян, растений, саженцев и удобрений.
— Деятельность должна осуществляться при строгом соблюдении санитарно-гигиенических мер. В выходные дни отделом МВД совместно с администрацией Аргаяшского сельского поселения ситуация будет жестко контролироваться, — предупредили власти района.
Всего в Аргаяше на данный момент подтвердили девять случаев заболевания коронавируса. Еще у трех жителей тесты показали предварительный положительный результат.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»