2020-05-21T17:23:32+03:00
Общество

В Челябинской области начали проверку из-за смерти женщины-алиментщицы

Задержанная умерла на утро после ареста
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Предварительно, у 38-летней женщины были проблемы с сердцемПредварительно, у 38-летней женщины были проблемы с сердцемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Устанавливаем обстоятельства: Следственный комитет Челябинской области начал проверку из-за смерти женщины-алиментщицы в отделении полиции. Погибшая всю первую ночь ареста жаловалась на самочувствие

Как отметили в СК, признаков, указывающих на криминальный характер, на теле нет, однако сейчас было решено провести дополнительную проверку. Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия и примут процессуальное решение.

Женщине оказывали помощь еще в ночь после задержания, однако прибывший фельдшер не нашел угрозы жизни. В качестве предварительной причины смерти сейчас называют проблемы с сердцем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга
Шокирующая новость: полицейского из Миасса осудили за пытки электрошокером
Курс пошел вверх: антимонопольщики заинтересовались ценами на гречку в Челябинске
В Челябинской области начали проверку из-за смерти женщины-алиментщицы
Снова рынок: в Челябинской области закрыли очередной рынок из-за коронавируса
Новые даты ЕГЭ 2020 в Челябинске и Челябинской области: когда начнутся экзамены
38-летняя женщина-алиментщица умерла в полиции на Южном Урале
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Коронавирус нашли у сотрудника областного перинатального центра в Челябинске
Чиновников из Челябинской области оштрафуют за затянувшийся ремонт газопровода
Две дочери олигарха из Челябинской области попали в список самых богатых наследников по версии Forbes
«Разберитесь с Тонких в этой ситуации»: мэру Миасса досталось за мусор
Из офлайна в онлайн: региональная выставка «IZBUSHKA! Коттеджное строительство» пройдет в новом формате
Мэра Миасса обязали не допускать очередей в МФЦ в карантин по COVID-19
Челябинская область шагнула к финишу посевной
В Челябинске начали разбирать забор на месте строительства скандальной аптеки
В Челябинской области аграриев за хороший урожай премируют деньгами
Мигранты из Таджикистана расстреляли своего работодателя под Челябинском
Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус
В Челябинской области суд вынес решение по вахтовикам из Якутии, сбежавшим из обсерватора
Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области
В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»