В Челябинской области начали проверку из-за смерти женщины-алиментщицы

21 Май 2020 2020-05-21T17:23:32+03:00

Предварительно, у 38-летней женщины были проблемы с сердцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Устанавливаем обстоятельства: Следственный комитет Челябинской области начал проверку из-за смерти женщины-алиментщицы в отделении полиции. Погибшая всю первую ночь ареста жаловалась на самочувствие

Как отметили в СК, признаков, указывающих на криминальный характер, на теле нет, однако сейчас было решено провести дополнительную проверку. Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия и примут процессуальное решение.

Женщине оказывали помощь еще в ночь после задержания, однако прибывший фельдшер не нашел угрозы жизни. В качестве предварительной причины смерти сейчас называют проблемы с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU