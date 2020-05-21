В Челябинской области начали проверку из-за смерти женщины-алиментщицы
Устанавливаем обстоятельства: Следственный комитет Челябинской области начал проверку из-за смерти женщины-алиментщицы в отделении полиции. Погибшая всю первую ночь ареста жаловалась на самочувствие
Как отметили в СК, признаков, указывающих на криминальный характер, на теле нет, однако сейчас было решено провести дополнительную проверку. Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия и примут процессуальное решение.
Женщине оказывали помощь еще в ночь после задержания, однако прибывший фельдшер не нашел угрозы жизни. В качестве предварительной причины смерти сейчас называют проблемы с сердцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU