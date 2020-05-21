2020-05-21T18:09:28+03:00
Общество

Курс пошел вверх: антимонопольщики заинтересовались ценами на гречку в Челябинске

В некоторых магазинах наценка составила 356 процентов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Казалось бы ажиотажа уже не должно бытьКазалось бы ажиотажа уже не должно бытьФото: Мария ЛЕНЦ
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Дефицитный товар: челябинские антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку. В двух торговых сетях наценка за 800 грамм крупы составила от 230 до 356 процентов.

Как отмечают в ведомстве, резкое подорожание заметили в магазинах Spar и «Магнит». Так, согласно мониторингу антимонопольщиков, максимальные цены на пачку гречки составляли доходили до 139 или даже 175 рублей.

При этом, как отметили в УФАС, в других сетях подобного подорожания не было замечено — там цены варьируются от 80 до 90 рублей. Изменений в стоимости у региональных производителей также не было.

Первое заседание комиссии антимонопольщиков по рассмотрению дела о сговоре торговых сетей пройдет в середине июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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