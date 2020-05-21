Шокирующая новость: полицейского из Миасса осудили за пытки электрошокером
В Миассе вынесли приговор экс-полицейскому, который пытал задержанных под административный арест электрошокером. Жертвами силовика стали трое человек.
Как рассказали в пресс-службе СК по Челябинской области, сами преступления были совершены еще в 2019 году. Сейчас же следователями найдены доказательства для вынесения обвинительного приговора.
За превышение должностных полномочий, экс-силовику выписали наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно. Мучитель также не сможет заниматься госслужбой еще три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU