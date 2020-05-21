2020-05-21T18:48:46+03:00
Общество

Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга

До этого горожанам пришлось перетерпеть град
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Даже в непогоде что-то приятное. Фото: читатель КП-Челябинск Ирина КопченоваДаже в непогоде что-то приятное. Фото: читатель КП-Челябинск Ирина Копченова
Изменить размер текста:

К большой удаче! Ждем отмены ограничений! — именно так член Общественной палаты РФ Олег Дубровин отреагировал на появление двойной радуги в Челябинске. Ранее в городе была серьезная непогода с градом.

Двойная радуга в Челябинске.Видео: Олег Дубровин

Для Челябинска это не самое частое природное явление. В этот раз помогла непогода. При этом нижняя дуга была по настоящему яркой, а та, что располагалось повыше, имела гораздо более бледные оттенки.

При этом, для подобной красоты челябинцам приходится терпеть дождь. В некоторых частях города, некоторые жители заметили даже град.

Град в Челябинске перед двойной радугой.Видео: Оксана Корнилова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга
Шокирующая новость: полицейского из Миасса осудили за пытки электрошокером
Курс пошел вверх: антимонопольщики заинтересовались ценами на гречку в Челябинске
В Челябинской области начали проверку из-за смерти женщины-алиментщицы
Снова рынок: в Челябинской области закрыли очередной рынок из-за коронавируса
Новые даты ЕГЭ 2020 в Челябинске и Челябинской области: когда начнутся экзамены
38-летняя женщина-алиментщица умерла в полиции на Южном Урале
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Коронавирус нашли у сотрудника областного перинатального центра в Челябинске
Чиновников из Челябинской области оштрафуют за затянувшийся ремонт газопровода
Две дочери олигарха из Челябинской области попали в список самых богатых наследников по версии Forbes
«Разберитесь с Тонких в этой ситуации»: мэру Миасса досталось за мусор
Из офлайна в онлайн: региональная выставка «IZBUSHKA! Коттеджное строительство» пройдет в новом формате
Мэра Миасса обязали не допускать очередей в МФЦ в карантин по COVID-19
Челябинская область шагнула к финишу посевной
В Челябинске начали разбирать забор на месте строительства скандальной аптеки
В Челябинской области аграриев за хороший урожай премируют деньгами
Мигранты из Таджикистана расстреляли своего работодателя под Челябинском
Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус
В Челябинской области суд вынес решение по вахтовикам из Якутии, сбежавшим из обсерватора
Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области
В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»