Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга

21 Май 2020 2020-05-21T18:48:46+03:00

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К большой удаче! Ждем отмены ограничений! — именно так член Общественной палаты РФ Олег Дубровин отреагировал на появление двойной радуги в Челябинске. Ранее в городе была серьезная непогода с градом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780441" frameborder="0"></iframe> Двойная радуга в Челябинске.Видео: Олег Дубровин

Для Челябинска это не самое частое природное явление. В этот раз помогла непогода. При этом нижняя дуга была по настоящему яркой, а та, что располагалось повыше, имела гораздо более бледные оттенки.

При этом, для подобной красоты челябинцам приходится терпеть дождь. В некоторых частях города, некоторые жители заметили даже град.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780440" frameborder="0"></iframe> Град в Челябинске перед двойной радугой.Видео: Оксана Корнилова

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ИСТОЧНИК KP.RU