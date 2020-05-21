Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга
К большой удаче! Ждем отмены ограничений! — именно так член Общественной палаты РФ Олег Дубровин отреагировал на появление двойной радуги в Челябинске. Ранее в городе была серьезная непогода с градом.
Двойная радуга в Челябинске.Видео: Олег Дубровин
Для Челябинска это не самое частое природное явление. В этот раз помогла непогода. При этом нижняя дуга была по настоящему яркой, а та, что располагалось повыше, имела гораздо более бледные оттенки.
При этом, для подобной красоты челябинцам приходится терпеть дождь. В некоторых частях города, некоторые жители заметили даже град.
Град в Челябинске перед двойной радугой.Видео: Оксана Корнилова
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU