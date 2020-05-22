2020-05-21T21:03:15+03:00
Общество

Не расслабляться: в Челябинской области ожидаются грозы и дожди

А также в дополнение ночные заморозки в горах
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Долго терпеть непогоду не придетсяДолго терпеть непогоду не придетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодняшняя радуга после града в Челябинске была только началом. В Челябинской области ожидается похолодание, дожди и даже грозы, правда, ненадолго.

Судя по прогнозу погоды, конец рабочей недели начнется с осадков. В ночь на пятницу 22 мая в Челябинской области ожидается от +2 до +7 градусов, а вот в горах и низинах немного похуже — заморозки до нуля градусов. Под утро есть вероятность дождя. Днем будет тепло — до 22 градусов, однако осадки сохраняются, теперь к ним прибавятся грозы.

При этом молнии можно будет наблюдать и в выходные. Правда, уже с теплой погодой. В субботу и в воскресенье в Челябинской области обещают от +25 до +30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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