Сначала корочки — потом ЕГЭ: чиновники рассказали, когда школьникам выдадут аттестаты в Челябинске

22 Май 2020 2020-05-22T05:50:05+03:00

Экзамены будут только у тех, кто идет в вузы. Но и им корочки об окончании школы выдадут раньше вступительных испытаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И какие отметки имеют вес при выставлении оценки за год

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Аттестат о неполном среднем и полном среднем образовании школьники смогут получить в середине июня. Об этом во время областного родительского собрания 21 мая рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Большая часть выпускников этого года не будет сдавать выпускные экзамены. ОГЭ для 9-х классов отменили совсем. Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике — тоже.

— Оценки в аттестаты будут выставляться по итогам текущей успеваемости. Учитель должен ориентироваться на оценку за третью четверть или второй триместр, но с учетом того, как ребенок учился во время дистанта, — заявила Елена Коузова. — Аттестаты, которые подтверждают окончание школы, будут готовы уже к середине июня. Даже те, кто собирается сдавать ЕГЭ, смогут их получить до экзаменов.

ЕГЭ в этом году сдают только те, кто идет в вуз.

— Еще раз подчеркну: результаты ЕГЭ не повлияют на оценку за год и на оценку в аттестате. Баллы выпускникам нужны исключительно для поступления в вуз, — сказала Коузова.

Уже известно, что ЕГЭ начнутся 29 июня. Необходимые документы будут подписаны в минпросвете России на днях. Тогда же появится и расписание испытаний.

Приемная кампания в вузы пройдет в сжатые сроки. Все студенты приступят к учебе уже 1 сентября.

Мальчишкам-выпускникам, которые не поступят в вуз этим летом, дадут отсрочку от армии на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU