Фура «Магнита» и легковушка столкнулись лоб в лоб на трассе М-5 в Челябинской области (видео)

22 Май 2020 2020-05-22T07:24:48+03:00

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В четверг, 21 мая, страшное ДТП произошло в горах Златоуста. На трассе М-5 лоб в лоб столкнулись автомобиль Infiniti и грузовая фура торговой сети «Магнит». Фотографии с места аварии очевидцы выкладывают в социальных сетях.

Фура практически не пострадала. Фото: сообщество "Трасса М5 Уфа - Челябинск", ВК.

На кадрах видно, что грузовик снес защитное ограждение и частично съехал с проезжей части. Дорожное покрытие здесь походит вровень с землей, поэтому фура не перевернулась, но получила незначительные повреждения. А легковушке не повезло. После удара ее отбросило дальше по ходу движения — машина остановилась, перекрыв проезжую часть. Infiniti превратилась в груду металлолома. Разбиты перед и бок со стороны водитителя.

На видео с места аварии видно, что в машине сработала подушка безопасности. Водителя доставали спасатели. Живой ли он, не известно.

На трассе работали ГИБДД, пожарные и скорая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780488" frameborder="0"></iframe> Столкновение фуры и легковушки на трассе М-5.Видео: сообщество "Трасса М5 Уфа - Челябинск", ВК.

Подробности этой аварии немного позже КП-Челябинск пообещали сообщить в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ждем комментарий наших коллег.

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ИСТОЧНИК KP.RU