«Конфеты ели всем отрядом»: заключенный из Челябинской области сплел гирлянду из фантиков длиною 150 метров
Заключенный из копейской колонии № 1 идет на рекорд. Сергей Алексеев сплел гирлянду из фантиков длиною 150 метров. И останавливаться на этом пока не собирается.
Мастерить что-нибудь собственными руками Сергей любит с детства. Может, поэтому выбрал профессию токаря. Однако взрослая жизнь время на творчество не оставляла. И только попав в колонию, Алексеев снова увлекся изготовлением разных поделок, начал плести гирлянду из фантиков. Сначала в ход шли обертки от конфет, съеденных Алексеевым, а потом фантики начали собирать и другие заключенные из отряда.
Сейчас гирлянда выросла до 150 метров, но конца и края работе не видно.
— Задумка Сергея — поставить настоящий рекорд. Пока среди тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, конкурентов у него нет, — замечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
Сергей планирует сделать из гирлянды штору и подарить ее в досуговый центр женской колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU