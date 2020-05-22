В Челябинске пенсионерку посадили на 10 лет за убийство
Калининский районный суд признал виновной 61-летнюю челябинку в убийстве (УК РФ ст. 105 ч. 1), теперь женщина на 10 лет отправится в места не столь отдаленные.
Убийство произошло в июне прошлого года, в общежитие на улице Косарева подсудимая и потерпевший выпили и что-то не поделили между собой. Затаив обиду, пенсионерка взяла подушку и задушила сожителя, пока тот пьяным спал на диване.
— Указанные события происходили на глазах у подруги подсудимой, которая находилась в указанной комнате в гостях, в конфликте участия не принимала. Утром, обнаружив смерть потерпевшего, свидетель вызвала скорую помощь, а соседи вызвали полицию, — сообщаетпресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Учитывая все смягчающие обстоятельств, суд приговори женщину к 10 годам в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU