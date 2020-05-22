2020-05-22T09:26:43+03:00
Происшествия

В Челябинске пенсионерку посадили на 10 лет за убийство

Женщина задушила пьяного сожителя
Ангелина ЗАКИРОВА
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Убийство происходило на глазах у свидетеляУбийство происходило на глазах у свидетеляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Калининский районный суд признал виновной 61-летнюю челябинку в убийстве (УК РФ ст. 105 ч. 1), теперь женщина на 10 лет отправится в места не столь отдаленные.

Убийство произошло в июне прошлого года, в общежитие на улице Косарева подсудимая и потерпевший выпили и что-то не поделили между собой. Затаив обиду, пенсионерка взяла подушку и задушила сожителя, пока тот пьяным спал на диване.

— Указанные события происходили на глазах у подруги подсудимой, которая находилась в указанной комнате в гостях, в конфликте участия не принимала. Утром, обнаружив смерть потерпевшего, свидетель вызвала скорую помощь, а соседи вызвали полицию, — сообщаетпресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Учитывая все смягчающие обстоятельств, суд приговори женщину к 10 годам в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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