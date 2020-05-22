Музей ЧМК под открытым небом пополнился новыми экспонатами

22 Май 2020 2020-05-22T09:49:57+03:00

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Музей под открытым небом на территории Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») пополнился двумя новыми экспонатами — крупномасштабной копией каслинской скульптуры «Россия» и ковшом электросталеплавильного производства.

Знаменитая скульптура «Россия» — это отлитое каслинскими мастерами (Каслинский завод архитектурно-художественного литья входит в Группу «Мечел») изображение молодой женщины-воительницы, держащей в правой руке меч и в левой — щит. Оригинальная скульптура обрела популярность на Всемирной художественно-промышленной выставке 1900 года, завоевала гран-при и большую золотую медаль. Она хранится в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга.Высота оригинальной скульптуры — 90 сантиметров, вес — 80 килограммов.

Челябинскую «Россию» установили в музее под открытым небом ЧМК 7 мая. Двухметровая крупномасштабная приближенная к оригиналу копия — подарок комбинату от коллег завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»). Мастера «Ижстали» добавили несколько авторских деталей: рядом с государственным гербом России вместо «классической» надписи «Боже, царя храни» поместили гербы Челябинска и Ижевска и добавили роспись «под позолоту».Вес «России» — более 4-х тонн.За две недели она стала так популярна среди заводчан, что многие уже сделали не одно селфи на фоне «защитницы».

8 мая в уличном музее установили еще один экспонат — массивный ковш электросталеплавильного производства для перемещения жидкого чугуна. Ранее он хранился на промплощадке комбината. Точная история жизни ковша неизвестна. Сотрудники предполагают, что ранее он использовался в производстве, а потом был отправлен «на пенсию».

Экспозиция под открытым небом, часть музейного комплекса ЧМК, начала работу в 1994 году вблизи «Доменной» проходной комбината. На площадке представлены образцы продукции и оборудования основных цехов предприятия. Среди экспонатов можно увидеть рельс длиной 80 метров и другую продукцию рельсобалочного стана ЧМК, образцы проката из нержавеющей стали, разные виды кокса в контейнере из сверхпрочного стекла и др. Музей под открытым небом является одной из достопримечательностей Металлургического района.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU