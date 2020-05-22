Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 22 мая 2020 года: еще одна погибшая из Миасса
По данным минздрава, за прошедший день в Челябинской области скончалась 75-летняя жительница Миасса. Коронавирус у пенсионерки был сопутствующим заболеванием, помимо COVID-19 она страдала от сердечно-легочной недостаточности, рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии.
С начала пандемии в регионе погибло 25 человек, зараженных COVID-19, у 14 из них были и другие заболевания помимо коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 80 новых случаев заражения, 29 человек выписали и отправили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU