Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 22 мая 2020 года: еще одна погибшая из Миасса

22 Май 2020 2020-05-22T10:01:04+03:00

С начала эпидемии в регионе скончались 25 пациентов, зараженных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

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По данным минздрава, за прошедший день в Челябинской области скончалась 75-летняя жительница Миасса. Коронавирус у пенсионерки был сопутствующим заболеванием, помимо COVID-19 она страдала от сердечно-легочной недостаточности, рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии.

С начала пандемии в регионе погибло 25 человек, зараженных COVID-19, у 14 из них были и другие заболевания помимо коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 80 новых случаев заражения, 29 человек выписали и отправили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU