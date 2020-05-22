2020-05-22T10:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 22 мая 2020 года: еще одна погибшая из Миасса

Новая жертва коронавируса старше 65 лет
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
С начала эпидемии в регионе скончались 25 пациентов, зараженных коронавирусомС начала эпидемии в регионе скончались 25 пациентов, зараженных коронавирусомФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

По данным минздрава, за прошедший день в Челябинской области скончалась 75-летняя жительница Миасса. Коронавирус у пенсионерки был сопутствующим заболеванием, помимо COVID-19 она страдала от сердечно-легочной недостаточности, рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии.

С начала пандемии в регионе погибло 25 человек, зараженных COVID-19, у 14 из них были и другие заболевания помимо коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 80 новых случаев заражения, 29 человек выписали и отправили домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинска на кладбище нашли тело сотрудника
У главы Минстроя Челябинской области не подтвердилась пневмония
Причины потопа в автоцентре на Свердловском тракте в Челябинске проверит прокуратура
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 22 мая 2020 года: еще одна погибшая из Миасса
Музей ЧМК под открытым небом пополнился новыми экспонатами
В Челябинске пенсионерку посадили на 10 лет за убийство
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 22 мая 2020 года: плюс 80 человек и новая смерть в Миассе
Рекламу скандального шоу «Снежная королева» признали ненадлежащей в Челябинске
Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду
«Конфеты ели всем отрядом»: заключенный из Челябинской области сплел гирлянду из фантиков длиною 150 метров
Фура «Магнита» и легковушка столкнулись лоб в лоб на трассе М-5 в Челябинской области (видео)
Сначала корочки — потом ЕГЭ: чиновники рассказали, когда школьникам выдадут аттестаты в Челябинске
Не расслабляться: в Челябинской области ожидаются грозы и дожди
Приятный сюрприз: над Челябинском появилась двойная радуга
Бывшего полицейского из Миасса осудили за пытки электрошокером
Курс пошел вверх: антимонопольщики заинтересовались ценами на гречку в Челябинске