2020-05-22T11:21:00+03:00
Общество

Причины потопа в автоцентре на Свердловском тракте в Челябинске проверит прокуратура

Менеджерам пришлось спешно спасать машины из парящей реки
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: стоп-кадр видеосъемки.Фото: стоп-кадр видеосъемки.
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Прокуратура Курчатовского района начала проверку по коммунальному инциденту на Свердловском тракте. Напомним, днем 21 мая здесь прорвало трубопровод. В результате потоки горячей воды устремились по обе стороны проезжей части. С одной вода залила парковку Лакокрасочного завода, с другой — парковку автоцентра «Регинас», где стояли новенькие иномарки. Менеджерам пришлось спасать машины из парящей реки.

Кипяток хлещет из колодца в Челябинске.Видео: читатель КП-Челябинск.

Вода из колодца текла около часа. Специалисты «УСТЭК-Челябинск» перекрыли ее, но причина аварии все еще не ясна. Коммунальный колодец залит водой. Ее стали откачивать. Лишь после этого можно будет найти место прорыва и залатать сети.

— Вчера все обошлось: ни люди, ни машины не пострадали. Но последствия могли быть печальными. Поэтому мы начали проверку инцидента. Компания «УСТЭК-Челябинск» обязана содержать сети в надлежащем состоянии, а проводить испытания — в безопасном режиме, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Курчатовского района Ольга Горбунова.

Результаты проверки будут известны к вечеру понедельника.

Тогда же будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

В Челябинске из-за коммунальной аварии парковку залило кипятком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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