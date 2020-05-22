У главы Минстроя Челябинской области не подтвердилась пневмония
У главы Минстроя Челябинской области Виктора Тупикина не подтвердилась пневмония, поэтому министр уже включился в работу, но пока по видеосвязи. Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Ранее Виктор Тупикин почувствовал недомогание, его увезли в больницу с подозрением на пневмонию и коронавирус. Ему сделали второй тест на COVID-19, результаты пока неизвестны.
Напомним, сегодня, 22 мая, в Челябинской области зарегистрировали 80 новых случаев заражения, также скончалась пожилая пациентка из Миасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU