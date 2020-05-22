В Челябинска на кладбище нашли тело сотрудника

22 Май 2020 2020-05-22T11:31:19+03:00

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Вчера, 21 мая, на кладбище в Центральном районе нашли труп с проникающими ранениями. Известно, что убитый работал на кладбище, сейчас устанавливается личность жертвы.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (УК РФ ст. 105 ч. 1), следственным органам только предстоит узнать, кто и за что убил работника кладбища.

— В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU