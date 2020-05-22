2020-05-22T11:31:19+03:00
Происшествия

В Челябинска на кладбище нашли тело сотрудника

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ангелина ЗАКИРОВА
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Личность погибшего устанавливаетсяЛичность погибшего устанавливаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 21 мая, на кладбище в Центральном районе нашли труп с проникающими ранениями. Известно, что убитый работал на кладбище, сейчас устанавливается личность жертвы.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (УК РФ ст. 105 ч. 1), следственным органам только предстоит узнать, кто и за что убил работника кладбища.

— В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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