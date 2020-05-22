В Челябинске водителя, влетевшего в автомастерскую, посадили на три года
Металлургический район суд отправил водителя, который врезался в автосервис и скрылся с места аварии, на три года в колонию-поселения. Как сообщили в пресс-службе районного суда, его лиши водительских прав на три года и обязали выплатить полмиллиона рублей морального вреда пострадавшему в ДТП и 34 тыс. за материальный ущерб.
Напомним, в ноябре прошлого года 23-летний водитель-бесправник влетел в шиномонтажную мастерскую на шоссе Металлургов. В тот момент в помещении были люди, одни из них 35-летний мужчина получил тяжелую травму.
ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис.
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ИСТОЧНИК KP.RU