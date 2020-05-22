2020-05-22T12:48:11+03:00
Общество

В Челябинской области на трассе М5 ограничат движение для тяжеловесного транспорта

Ограничения введут из-за ремонта газопровода
Ангелина ЗАКИРОВА
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Ремонтные работы продлятся до 30 июня 2020 годаРемонтные работы продлятся до 30 июня 2020 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Челябинской области ограничат движение для тяжеловесного транспорт из-за ремонта газопровода через трассу М5 «Урал» возле Миасса.

— Движение для большегрузов будет остановлено в ночь с 10 на 11 июня 2020 года в период с 02:00 до 05:00 часов. Легковые автомобили в этот период будут направлены через г. Миасс, — рассказал пресс-секретарь Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

Работы продлятся до 30 июня 2020 года, в этот период времени на дороге введут ограничение скорости и организуют реверсивное движение.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — добавил Александр Казанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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