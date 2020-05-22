В Челябинске закрыли неврологическое отделение ОКБ №3 из-за вспышки коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T13:09:26+03:00

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В областной клинической больнице №3 зафиксировали новый случай заражения коронавирусом среди медицинского персонала. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что заболела санитарка неврологического отделения.

— COVID-19 выявлен у одной санитарки неврологии. Оно закрыто на санитарную обработку. Тесты у контактных лиц взяли, они находятся в работе. Пациенты маршрутизированы. Все стандартно, — уточнила Ирина Гехт.

Напомним, на прошлой неделе в ОКБ №3 из-за коронавируса у сотрудника на санобработку закрыли гинекологическое отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU