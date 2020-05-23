2020-05-23T10:38:21+03:00
Общество

Глава горздрава Челябинска будет ежедневно принимать водителей скорой по доплатам за коронавирус

Приемы организовали также для сотрудников горбольниц. Куда обращаться
Валентина ВАГАНОВА
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Прием для водителей скорой помощи и медиков горбольниц будет проводится ежедневно.Прием для водителей скорой помощи и медиков горбольниц будет проводится ежедневно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 26 мая начальник городского Управления здравоохранения Наталья Горлова будет принимать водителей скорой, чтобы проверить правильность начисления федеральных и региональных выплат. Речь идет о надбавках, положенных медработникам за работу с коронавирусными больными.

— Прием будет вестись ежедневно, начиная со вторника, 26 мая, с 14.00 до 16.00 в кабинете директора МАУ «Челябмедтранс», по адресу Тухачевского, 23. Записаться можно по телефону 225-16-10, это связано с соблюдением мер безопасности, чтобы не допустить скопления людей, — сообщили в мэрии.

Также приемы по вопросу стимулирующих выплат организуют во всех медучреждениях города. Проводить их будут главные врачи. С графиками можно ознакомиться на информационных досках учреждений.

Например, с 26 мая организован прием для сотрудников:

— в городской клинической больнице № 8, административный корпус пер. Передовой, 4, 3 этаж, кабинет главного врача, ежедневно с 14 до 16 часов.

— в горбольнице №9 в актовом зале административного корпуса, ежедневно с 14 до 16 часов, тел. 730-88-71.

— в станции скорой медпомощи у главного врача, ежедневно с 14 до 15 часов.

В мэрии отметили, каждый случай будет рассмотрен, проверен и разъяснен индивидуально. Ситуация на контроле у главы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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