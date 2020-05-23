МЧС предупреждает о грозах и граде в Челябинской области

23 Май 2020 2020-05-23T15:53:46+03:00

В случае ЧС вызывайте спасателей по номерам 101 или 112. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Южный Урал снова обрушится непогода. Синоптики прогнозируют на воскресенье, 24 мая, грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. МЧС рассылает штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют переждать стихию дома. Убрать вещи с балконов, закрыть окна. А автомобилистам поставить машину в гараж или на крытую парковку. Если такой возможности нет, отогнать ее от деревьев — ветер может повалить ветки.

В случае ЧС звоните по номерам 101 или 112.

В ночь на понедельник, 25 мая, по данным Челябинского гидрометеоцентра, ожидаются дожди. А днем будет переменная облачность, +21,+26 градусов, на юге воздух прогреется до +30.

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ИСТОЧНИК KP.RU