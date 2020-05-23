МЧС предупреждает о грозах и граде в Челябинской области
На Южный Урал снова обрушится непогода. Синоптики прогнозируют на воскресенье, 24 мая, грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. МЧС рассылает штормовое предупреждение.
Спасатели рекомендуют переждать стихию дома. Убрать вещи с балконов, закрыть окна. А автомобилистам поставить машину в гараж или на крытую парковку. Если такой возможности нет, отогнать ее от деревьев — ветер может повалить ветки.
В случае ЧС звоните по номерам 101 или 112.
В ночь на понедельник, 25 мая, по данным Челябинского гидрометеоцентра, ожидаются дожди. А днем будет переменная облачность, +21,+26 градусов, на юге воздух прогреется до +30.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU