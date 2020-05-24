2020-05-24T09:22:42+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинской области на 24 мая: скончались еще два человека

В Минздраве прокомментировали статистику смертности
Сергей ГРУШАКОВ
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Анализы на коронавирус в Челябинской области сдали более 116 тысяч человекАнализы на коронавирус в Челябинской области сдали более 116 тысяч человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 47 южноуральцев. Два человека скончались. Такие данные озвучили в Минздраве региона.

На утро 24 мая в регионе подтверждены 2246 случаев заражения. Не смогли справиться с течением болезни 62-летняя женщина, у нее была атеросклеротическая болезнь сердца, ИБС, COVID-19 сопутствующий.

Другой пациентке было 83 года:

— У нее атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и COVID-19 сопутствующий, — прокомментировали в Минздраве.

Это уже 29 смерть в регионе за время пандемиии коронавируса. При этом число выздоровевших пока растет не так быстро. Выписаны из больниц 819 человек, до сих пор борются с COVID-19 — 1388 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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