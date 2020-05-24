Коронавирус в Челябинской области на 24 мая: скончались еще два человека
В Челябинской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 47 южноуральцев. Два человека скончались. Такие данные озвучили в Минздраве региона.
На утро 24 мая в регионе подтверждены 2246 случаев заражения. Не смогли справиться с течением болезни 62-летняя женщина, у нее была атеросклеротическая болезнь сердца, ИБС, COVID-19 сопутствующий.
Другой пациентке было 83 года:
— У нее атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и COVID-19 сопутствующий, — прокомментировали в Минздраве.
Это уже 29 смерть в регионе за время пандемиии коронавируса. При этом число выздоровевших пока растет не так быстро. Выписаны из больниц 819 человек, до сих пор борются с COVID-19 — 1388 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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