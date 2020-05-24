2020-05-24T10:23:03+03:00
Происшествия

В Челябинской области из пожара в многоэтажке спасли 25 человек

Причиной возгорания могла стать обычная микроволновка
Сергей ГРУШАКОВ
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Предварительной причиной пожара назвали замыкание к микроволновке. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиПредварительной причиной пожара назвали замыкание к микроволновке. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В Копейске Челябинской области произошел пожар в многоэтажке. Из-за сильного задымления в подъезде не смогли выбраться самостоятельно несколько человек, в том числе дети. На помощь пришли пожарные.

ЧП произошло в доме на улице Темника, из окна валил густой дым. Еще до прибытия машин часть людей вышла из квартир, но внутри дома остались те, кто побоялся идти по подъезду сквозь завесу, в которой уже было сложно дышать.

— Благодаря слаженным действиям сотрудникам гарнизона удалось вывести на безопасное расстояние 22 человека, из них трое детей. На мечте пожара работали шесть единиц техники и 18 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания микроволновой печи. Сейчас на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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