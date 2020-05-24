Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему решил ослабить режим самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 24 мая, объявил о первом этапе снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он объяснил, что решение было принято после положительной динамики по всем факторам.
— Мы продолжаем ежедневно анализировать ситуацию, работать на опережение с факторами, которые на эту обстановку влияют. Мы смотрим на показатели распространения заболеваемости, коечный фонд, охват населения тестированием. По всем трем показателям мы четыре дня уже находимся в «зеленой зоне», — прокомментировал губернатор.
По его словам, важным было также снизить абсолютное значение роста.
— С уровня 90-100 выявленных случаев за сутки мы опустились до более низких показателей. Вчера было 67 новых случаев заражения, сегодня — 47. В регионе наблюдается плавное снижение, — добавил Алексей Текслер.
Губернатор Челябинской области о снятии ограничений.! другой источник
24 мая глава Челябинской области разрешил прогулки и занятия спортом на улице. Также могут работать и магазины, но при соблюдении особых условий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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