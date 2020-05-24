2020-05-24T14:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курганской области 2020: четыре новых случая заражения

Трое заболевших привезли COVID из других городов
Сергей ГРУШАКОВ
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В Курганской области продолжает действовать режим самоизоляцииВ Курганской области продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Курганской области за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Три из них оказались завозными.

— Один контактный в Далматово. Три завозных — один у жителя Кургана, вернувшегося из Екатеринбурга, один у жителя Щучанского района, вернувшегося из Ямало-Ненецкого автономного округа, один у жителя Варгашей, вернувшегося из Ханты-Мансийского автономного округа, — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 183 случая новой коронавирусной инфекции. Из больниц выписаны 72 пациента. На лечении в инфекционной больнице находятся 111 человек.

В Курганской области по-прежнему продолжает действовать режим повышенной готовности и ограничений. Соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в регион из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, это касается и проживающих с ними родственников. По прибытии в Курганскую область из другой территории необходимо сообщить об этом по телефону Департамента здравоохранения 8 (3522) 25-03-03. Проконсультироваться можно по телефону Управления Роспотребнадзора 8-800-100-45-04.

Добавим, что в Челябинской области 24 мая принято решение о начале первого этапа снятия ограничений — разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также торговля при соблюдении определенных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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