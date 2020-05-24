В Челябинске «Мерседес» протаранил фургон

24 Май 2020 2020-05-24T16:16:34+03:00

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Сегодня, 24 мая, в Челябинске на Копейском шоссе авария практически парализовала движение. В ДТП попали два «Мерседеса».

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, водитель легкового автомобиля выехал на встречку и столкнулся с фургоном. От удара крупногабаритный «Мерседес» перевернулся.

На место сразу прибыли реанимация, сотрудники ГИБДД и МЧС. По факту аварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU