В Челябинске «Мерседес» протаранил фургон
Сегодня, 24 мая, в Челябинске на Копейском шоссе авария практически парализовала движение. В ДТП попали два «Мерседеса».
Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, водитель легкового автомобиля выехал на встречку и столкнулся с фургоном. От удара крупногабаритный «Мерседес» перевернулся.
На место сразу прибыли реанимация, сотрудники ГИБДД и МЧС. По факту аварии проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU