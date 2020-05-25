Неделя в Челябинской области начнется с грозы и штормового ветра

25 Май 2020 2020-05-24T22:09:11+03:00

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Неделя на Южном Урале начнется с прохождения фронта, который принесет грозы и шквалистый ветер. В понедельник, 25 мая, жителям Челябинской области советуют брать собой зонт и соблюдать меры безопасности.

— Ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 30 метров в секунду. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — предупреждает ГУ МЧС региона.

По данным гидрометцентра, в понедельник сохранится жаркая погода. Днем воздух прогреется до +25-30 градусов, а на юге Челябинской области до +36.

Погода в июне будет изменчивой. Жаркая погода будет сменяться дождями и ветрами. Когда ждать теплых дней, а когда заморозков, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU