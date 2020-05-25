2020-05-25T06:45:35+03:00
Общество

Неудачный полет: служителей челябинского храма перепугала залетевшая птица

Ласточка не смогла самостоятельно выбраться из здания
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Необычный гость: служителей храма в Челябинской области перепугала залетевшая ласточка. Влетев в местный дом притча, птица не смогла самостоятельно выбраться из него.

Небольшое происшествие, по словам иерея Евгения Флягина, произошло в Александро-Невском храме в селе Харино. Ласточка влетела через окно, но не смогла выбраться через закрытые окна из-за чего начала беспорядочно летать по зданию, пока не врезалась в стекло и потеряла сознание.

Все кончилось благополучно — птица вылетела из рук иерея сразу после того, как ее вынесли на улицу.

Птица влетела в челябинский храм и потеряла сознание.Видео: Евгений Флягин, Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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