Неудачный полет: служителей челябинского храма перепугала залетевшая птица
Необычный гость: служителей храма в Челябинской области перепугала залетевшая ласточка. Влетев в местный дом притча, птица не смогла самостоятельно выбраться из него.
Небольшое происшествие, по словам иерея Евгения Флягина, произошло в Александро-Невском храме в селе Харино. Ласточка влетела через окно, но не смогла выбраться через закрытые окна из-за чего начала беспорядочно летать по зданию, пока не врезалась в стекло и потеряла сознание.
Все кончилось благополучно — птица вылетела из рук иерея сразу после того, как ее вынесли на улицу.
Птица влетела в челябинский храм и потеряла сознание.Видео: Евгений Флягин, Instagram
К ЧИТАТЕЛЯМ
Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU