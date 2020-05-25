«В медцентр на Смолино, который проклинали туристы»: в Челябинск доставили эвакуированных из Индии и США туристов

25 Май 2020 2020-05-25T07:59:49+03:00

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Все на Смолино: в челябинский изолятор доставили 20 туристов из Соединенных Штатов Америки и Индии. Из них 19 человек вывезли из очага коронавинусной инфекции — Нью Йорка.

Среди эвакуированных южноуральцев оказалась стилист из Челябинска Елена Бер. По ее словам, официально о рейсе стало известно 21 мая. Самолет с транзитом в Москве вылетел утром 24 мая. На своей странице она рассказала о каждом этапе перелета.

Стилист Елена Бер застряла в США из-за пандемии. Фото: Елена Бер, Facebook

— Приземлились в Москве. Сидим в салоне. Говорят, часа два еще сидеть придется. Выпускают маленькими группами. Женщины в костюмах снеговиков прошли по салону с измерителями температуры. Ни у кого не обнаружена. Все пассажиры бодрые, загорелые, но в масках. Впереди еще один перелет и 9-часовой трансфер на автобусе, — написала Елена на своей странице в Facebook.

По возвращению в Россию у туристов сразу начали проверять температуру. Фото: Елена Бер, Facebook

Затем рейс прилетел в Уфу. Жителей Башкирии отправили на домашнюю самоизоляцию, а челябинцев уже ждал автобус, который и привез их в обсерватор у Смолино. При этом, по словам пассажирки, туристам не сразу сказали куда их повезут.

— 20 челябинцев заставили подписать согласие на обсервацию «потом узнаете где» и повезли на автобусе в Челябинск в сопровождении ГАИ, чтобы не убежали. По пути удалось узнать, что к утру нас привезут далеко не в санаторий, а в реабилитационный медцентр на Смолино, который уже проклинали предыдущие туристы, — рассказала женщина.

Туристов забирали из Нью-Йорка, американского очага коронавируса. Фото: Елена Бер, Facebook

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU