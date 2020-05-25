В Челябинске проверят все торговые ларьки

25 Май 2020 2020-05-25T08:53:24+03:00

После демонтажа с газона павильонов на перекрестке Комсомольский проспект — улица Чичерина на мэрию обрушился шквал сигналов SOS

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До конца июня замглавы города по экономике Олег Извеков, куратор имущественных вопросом Наталья Рыльская и управление торговли должны проверить легальность всех торговых ларьков в Челябинске. После новости о том, что с газона на перекрестке Комсомольского проспекта — ул. Чичерина демонтированы ларьки, и вместо ржавых конструкций зеленеет трава, инстаграм главы Челябинска Натальи Котовой засыпали сообщениями с адресами павильонов во дворах, на газонах. Люди просят навести порядок.

В понедельник, 25 мая, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова распорядилась учинить подробную проверку по всем районам города:

— Нужно прислушаться к мнению жителей и разобраться с нестационарными торговыми объектами. Объекты тех предпринимателей, которые не жалают оформлять документы для работы на законных условиях, должны быть демонтированы. В июне по каждому поступившему обращению мы должны дать ответ. Есть в Челябинске бизнесмены, которые за свой счет готовы благоустраивать землю перед торговыми комплексами и офисными зданиями. Прошу определиться по работе с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU