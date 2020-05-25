За выходные в Челябинской области выявили 74 случаев нарушения масочного режима

25 Май 2020 2020-05-25T09:11:12+03:00

Всего было проверено более трех тысяч граждан

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Режим соблюдается, но не совсем: в Челябинской области за прошедшие выходные не выявлено случаев нарушения самоизоляции. При этом в регионе составлено 74 протокола за несоблюдение масочного режима.

Как рассказали в областном МВД, всего за выходные сотрудники ГАИ успели проверить 3312 автомобилей и более трех тысяч жителей. Тем 74 жителям, которых остановили полицейские придется выплатить административный штраф до 30000 рублей.

Кроме выявления нарушений режима повышенной готовности, силовики также следят за обычными правонарушениями. Во время выходных 22 водителей поймали на пьяном вождении, а также девять автолюбителей сели за руль без прав на управление машиной.

Юрист Александр Щербинин о штрафах за нарушение самоизоляции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU