2020-05-25T09:20:33+03:00
Общество

В Челябинске послабление режима карантина прибавило работы в ЖКХ

После ачала постепенного выхода из режима самоизоляции точек обработки от коронавируса стало больше
Ольга АНТОНОВА
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Детские площадки обязательно должны обрабатывать от коронавтруса.Детские площадки обязательно должны обрабатывать от коронавтруса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Челябинске начинается масштабная обработка детских площадок во дворах. Такое поручение получили управляющие компании. Накануне губернатор Алексей Текслер объявил о начале выхода из режима самоизоляции.

Разрешены прогулки во дворах; открыты парки и скверы. Правда, нельзя пользоваться аттракционами. Возобновили работу магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м.

— Мы продолжаем ежедневно анализировать ситуацию, работать на опережение с факторами, которые на эту обстановку влияют. Мы смотрим на показатели распространения заболеваемости, коечный фонд, охват населения тестированием. По всем трем показателям мы четыре дня уже находимся в «зеленой зоне», — прокомментировал в воскресенье, 24 мая, губернатор.

Кроме обработки от коронавируса детских площадок несколько раз в день протирать скамьи будут в парках. Это все поручения — плюсом к обязательной дезифекции подъездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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