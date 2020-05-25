Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 25 мая 2020: продолжаем снижение
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает уменьшаться с каждым днем. За прошедшие сутки, на утро 25 мая, в области зафиксировано всего 38 новых случаев заражения при рекордном числе выписавшихся.
По последним данным от регионального минздрава, за прошедшие выходные и утро 25 мая из больниц выписано 170 пациентов. Всего под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 1319 человек.
Также за прошедшие сутки зафиксировано две новые смерти. 64-летняя пенсионерка погибла от проблем с сердцем, но была заражена коронавиурсом, а 46-летний мужчина умер от пневмонии, вызванной COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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