Алексей Текслер поздравил выпускников с Последним звонком

25 Май 2020 2020-05-25T10:10:25+03:00

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Этот день точно запомнится всем 51 116 выпускникам 9 и 11 классов в Челябинской области. Традиционные линейки в честь окончания школы отменены. Из-за эпидемии COVID-19 праздник Последнего звонка проходит в онлайн режиме, на платформе «Домашний урок».

Губернатор Алексей Текслер поздравил ребят с шагом во взрослую жизнь.

— Друзья, для каждого из вас сегодня — особенный день. Прозвучит последний школьный звонок. К сожалению, вы услышите его не в стенах родных школ, а дома. Знаю, вы представляли себе этот праздник по-другому. Коронавирус повлиял на наши планы. Но ничего не сможет изменить вас, вашу целеустремленность, талант, желание идти вперед и развиваться. Тем более, что всегда рядом любящие родители, наставники, друзья. С окончанием школы завершается важный этап вашей жизни. Он был ярким и запоминающимся. Вы повзрослели, многому научились. Вы молоды, полны сил и надежд. Впереди — целая жизнь. Наша задача — помочь вам выбрать правильный путь. Ребята, у вас все получится. Вам все по плечу. С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU