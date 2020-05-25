В ДТП в Челябинской области погиб ребенок
В аварии на трассе в Брединском районе погиб 10-летний мальчик. За рулем KIA Rio была 37-летняя жительница Магнитогорска, она не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет. Водителя и ее 15-летнего сына доставили в больницу, младшего ребенка не удалось спасти, мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой.
Авария произошла вечером в прошедшую субботу, 23 мая.
— Сотрудниками ГИБДД установлено что жители города Магнитогорска, мама и два несовершеннолетних ребенка ехали из города Магнитогорск в Брединский район. Водитель, имея водительский стаж — 5 лет за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 3 раза, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU