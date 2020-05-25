Привилегии онлайн: Райффайзенбанк запустил специальный раздел для премиальных клиентов в мобильном приложении

25 Май 2020 2020-05-25T11:55:56+03:00

Теперь у клиентов есть быстрый доступ к основным привилегиям в рамках пакета услуг без звонков и визитов в банк

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В мобильном банке Райффайзен-Онлайн появился раздел для премиальных клиентов для быстрого доступа к основным привилегиям в рамках пакета услуг без звонков и визитов в банк.

Список привилегий находится во вкладке «Еще» — «Привилегии Premium». В разделе собрана вся необходимая информация: о переводах без комиссии, бесплатном снятии наличных за рубежом, аренде сейфовых ячеек, страховании и доступном Priority Pass. Также клиент может заказать обратный звонок Premium Line и обсудить любой вопрос с персональным менеджером.

— Райффайзен-Онлайн позволяет управлять финансами быстро и там, где удобно. Доступность премиальных сервисов в мобильном приложении экономит время клиента и дает широкий выбор возможностей как для повседневных, так и для стратегических финансовых задач, — подчеркнула Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

— Более 85 тыс. премиальных клиентов активно используют Райффайзен-Онлайн, и мы постоянно улучшаем сервис, чтобы обеспечить для них индивидуальный подход. Новый раздел в онлайн-банке отвечает потребностям премиальных клиентов решать финансовые задачи легко и онлайн. Наша основная задача — обеспечить комфорт и безопасность клиента на всех этапах получения услуг, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU