Этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году: когда откроются кафе и кинотеатры
Власти региона рассказали, какими будут этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году. Распоряжение о послаблении мер губернатор подписал накануне.
Разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе.
Открыли двери магазины непродовольственных товаров с площадью менее 400 кв. м. На «квадрате площади может находиться один человек.
Второй этап — это открытие предприятий большей площади и отдельные образовательные организации. Например, спортшколы. Требования социальной дистанции (1,5 метра) и ограничение числа находящихся в помещении сохранены.
Третий этап: открытие всех магазинов, общепита, кинотеатров, образовательных учреждений.
Отдельное внимание — к людям старше 65 лет и страдающих хроническими недугами. Сохраняется требование соблюдения масочного режима.
Носить маски и соблюдать социальное дистанцирование обязательны и в трудовых коллективах.
Как скоро мы перешагнем на следующий этап, зависит от нас. Ношение масок, недопущение очередей, внимательное отношение к здоровью — основные критерии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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