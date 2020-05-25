Этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году: когда откроются кафе и кинотеатры

25 Май 2020 2020-05-25T12:35:37+03:00

Стали известны этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году

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Власти региона рассказали, какими будут этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году. Распоряжение о послаблении мер губернатор подписал накануне.

Разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе.

Открыли двери магазины непродовольственных товаров с площадью менее 400 кв. м. На «квадрате площади может находиться один человек.

Второй этап — это открытие предприятий большей площади и отдельные образовательные организации. Например, спортшколы. Требования социальной дистанции (1,5 метра) и ограничение числа находящихся в помещении сохранены.

Третий этап: открытие всех магазинов, общепита, кинотеатров, образовательных учреждений.

Отдельное внимание — к людям старше 65 лет и страдающих хроническими недугами. Сохраняется требование соблюдения масочного режима.

Носить маски и соблюдать социальное дистанцирование обязательны и в трудовых коллективах.

Как скоро мы перешагнем на следующий этап, зависит от нас. Ношение масок, недопущение очередей, внимательное отношение к здоровью — основные критерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU