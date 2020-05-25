2020-05-25T12:41:48+03:00
Общество

Счетная палата проверит деятельность Миндортранса Челябинской области

КСП собирается проверить, какие условия были созданы для организации авиасообщений
Ангелина ЗАКИРОВА
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КСП собирается выяснить, как расходовались бюджетные средства, выделенные на организацию авиаперевозокКСП собирается выяснить, как расходовались бюджетные средства, выделенные на организацию авиаперевозокФото: Иван МАКЕЕВ
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С сегодняшнего дня, 25 мая, Контрольно-счетная плата Челябинской области совместно с Федеральной приступила к проверке работы Миндортранса по поддержке региональных и местных авиасообщений.

— Утвержденной программой контрольного мероприятия предусмотрена проверка деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по созданию условий для организации воздушного сообщения по региональным и местным авиаперевозкам, бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджета, направляемых на поддержку и развитие региональных и местных авиаперевозок, — сообщает пресс-служба КСП Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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