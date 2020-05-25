«Профессионалы своего дела»: челябинский «Трактор» определился с тренерским составом

25 Май 2020 2020-05-25T16:20:34+03:00

Ранее «Трактор» подписал с Анваром Гатиятулиным контракт на три года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Черно-белые продолжают формировать состав команды, готовясь к новому сезону КХЛ. Сегодня, 25 мая «Трактор» официально объявил о том, кто будет тренировать команду.

Анвар Гатиятулин на официальном сайте клуба отметил, что весь тренерский штаб — это профессионалы своего дела.

— В тренерский штаб «Трактора» вошли специалисты, хорошо знакомые мне по прошлой работе в Челябинске, — сказал Гатиятулин.

В команде остался тренер вратарей Симо Вехвилайнен, который работал в клубе в прошлом сезоне. Гатиятулин отметил, что финн хорошо проявил себя в «Витязе». Из прежней команды помощников также будут работать Алексей Чикалин, Максим Смельницкий, Владимир Гапонов и Вадим Гудзик.

Тренерский штаб «Трактора»:

Главный тренер — Анвар Рафаилович Гатиятулин;

Ассистент главного тренера — Равиль Мидехатович Гусманов;

Ассистент главного тренера — Максим Борисович Смельницкий;

Ассистент главного тренера — Алексей Александрович Чикалин;

Тренер по вратарям — Симо Йоханнес Вехвилайнен;

Тренер по ОФП — Вадим Викторович Гудзик;

Видеотренер — Владимир Михайлович Гапонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU