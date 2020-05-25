В Челябинске осудили мужчину, который покушался на убийство ребенка

25 Май 2020 2020-05-25T18:38:53+03:00

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Восемь лет лишения свободы — именно такое наказание выписано 25-летнему жителю Челябинской области за покушение на убийство младенца. Ребенку, которого преступник чуть не убил, бросив на асфальт, едва исполнился месяц.

По информации от Следственного комитета по Челябинской области, инцидент произошел еще в прошлом году. Тогда мужчина, будучи пьяным, начал угрожать своей сожительнице. Взяв месячного ребенка, он вышел на улицу, где несколько раз пытался бросить его на асфальт или под колеса автомобиля. Сброшенного малыша поймал один из прибывших полицейских.

Собранных следователями доказательств хватило для того, чтобы суд признал злоумышленника виновным по статье о покушении на убийство малолетнего свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU