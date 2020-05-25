2020-05-25T18:38:53+03:00
Происшествия

В Челябинске осудили мужчину, который покушался на убийство ребенка

Малышу только исполнился месяц
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Мужчине выписали восемь лет исправколонииМужчине выписали восемь лет исправколонииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Восемь лет лишения свободы — именно такое наказание выписано 25-летнему жителю Челябинской области за покушение на убийство младенца. Ребенку, которого преступник чуть не убил, бросив на асфальт, едва исполнился месяц.

По информации от Следственного комитета по Челябинской области, инцидент произошел еще в прошлом году. Тогда мужчина, будучи пьяным, начал угрожать своей сожительнице. Взяв месячного ребенка, он вышел на улицу, где несколько раз пытался бросить его на асфальт или под колеса автомобиля. Сброшенного малыша поймал один из прибывших полицейских.

Собранных следователями доказательств хватило для того, чтобы суд признал злоумышленника виновным по статье о покушении на убийство малолетнего свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собирательный образ: челябинский художник изобразил тульскую медсестру с купальником под химзащитой
В Челябинске осудили мужчину, который покушался на убийство ребенка
Общественники предлагают продлить проект «Скорой материальной помощи»
В Челябинске выставили на продажу объект культурного наследия
Сносит все на своем пути: в Челябинскую область пришел штормовой ветер
На благотворительный счет в Челябинской области поступило 36 миллионов
«Профессионалы своего дела»: челябинский «Трактор» определился с тренерским составом
Еще одно уголовное дело: на стройке шорт-трека «отмыли» 58 миллионов
Вахтовики из Челябинской области самостоятельно вернутся домой
Фильм челябинского режиссера прошел на международный кинофестиваль в Америке
Тротуарную плитку возле театра оперы в Челябинске очистят от белых разводов
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Счетная палата проверит деятельность Миндортранса Челябинской области
Этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году: когда откроются кафе и кинотеатры