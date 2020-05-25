Не выполняем указ: в Челябинской области начали проверку по невыплатам медикам
Время выполнять указы: Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по невыплатам компенсации медикам за работу с больными COVID-19. На проблему обратили внимание региональные СМИ.
Как сообщает СК, сейчас проверяются сообщение об одной из сотрудниц медучреждения в Златоусте, которой не были выплачены компенсационные деньги. Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Ход проверки контролирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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