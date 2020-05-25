Не выполняем указ: в Челябинской области начали проверку по невыплатам медикам

25 Май 2020 2020-05-25T19:30:44+03:00

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Время выполнять указы: Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по невыплатам компенсации медикам за работу с больными COVID-19. На проблему обратили внимание региональные СМИ.

Как сообщает СК, сейчас проверяются сообщение об одной из сотрудниц медучреждения в Златоусте, которой не были выплачены компенсационные деньги. Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ход проверки контролирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU