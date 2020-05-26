2020-05-26T06:10:59+03:00
Общество

Молодежный театр Челябинска проведет онлайн-читку для выпускников

Она будет посвящена последним звонкам
Валентина ВАГАНОВА
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26 мая Молодежный покажет читку инсценировки по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Режиссер — Александр Черепанов, автор текста — Екатерина Гузема.26 мая Молодежный покажет читку инсценировки по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Режиссер — Александр Черепанов, автор текста — Екатерина Гузема.
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Челябинский Молодежный театр подготовил подарок для старшеклассников к Последнему звонку. Сегодня, 26 мая, актеры проведут онлайн-читку инсценировки по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В нее включат видеокомментарии нынешних выпускников, которые отвечают на вопросы о будущем.

— Мне кажется, ситуация, в которой оказались нынешние старшеклассники, немного перекликается с той, что описана в повести Бориса Васильева, своей неизвестностью, шаткостью, неопределенностью завтрашнего дня, — говорит режиссер Александр Черепанов. — Конечно, я надеюсь, что участь современных выпускников будет счастливой. Но мне самому интересно, что они сейчас чувствуют, думают, как они мыслят; может, их природный оптимизм — оптимизм начала жизни — перебивает все на свете и они не печалятся, что все идет не по плану?

Онлайн-читка станет первым событием Лаборатории зрителя, посвященной спектаклю «Завтра была война». Премьера его планировалась на май, но из-за пандемии переносится на август.

Читка состоится 26 мая в 20:00. Увидеть ее можно на сайте Молодежного, а также в соцсетях театра и на YouTube-канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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