ГИБДД разогнала ночную гонку стритрейсеров в Челябинске

26 Май 2020 2020-05-26T08:37:10+03:00

Посоревноваться в быстрой езде собрались более ста водителей

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На Троицком тракте в Челябинске сорвалась автогонка с более сотней участников. Стритрейсеры дали по газам не по взмаху стартового флажка, а увидев 12 экипажей ДПС. Инцидент произошел ночью в субботу, 23 мая.

— В результате выявлено 12 водителей, управлявших автомобилями, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует техническому регламенту и ГОСТу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

На любителей быстрой езды составили протоколы за тонировку и за нарушение режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781211" frameborder="0"></iframe> В Челябинске ГИБДД пресекла автогонки.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU