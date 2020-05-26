ГИБДД разогнала ночную гонку стритрейсеров в Челябинске
На Троицком тракте в Челябинске сорвалась автогонка с более сотней участников. Стритрейсеры дали по газам не по взмаху стартового флажка, а увидев 12 экипажей ДПС. Инцидент произошел ночью в субботу, 23 мая.
— В результате выявлено 12 водителей, управлявших автомобилями, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует техническому регламенту и ГОСТу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
На любителей быстрой езды составили протоколы за тонировку и за нарушение режима самоизоляции.
В Челябинске ГИБДД пресекла автогонки.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU