2020-05-26T10:57:18+03:00
Общество

Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования

Райффайзенбанк предлагает консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков по фиксированной ставке
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В первом квартале 2020 года Райффайзенбанк выдал кредитов на 24 млрд рублей — это рекордный показатель по сравнению со всеми аналогичными периодами в истории банка. 21% от всех сделок приходится на рефинансирование.

— Более 60% сделок было закрыто полностью онлайн, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов. — рассказал Дмитрий Сивов, руководитель направления по развитию кредитования Райффайзенбанка. — Мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников и стараемся повышать качество нашего сервиса, чтобы необходимые деньги можно было получить быстро и просто, не выходя из дома. В нынешних реалиях это особенно необходимо.

Райффайзенбанк предлагает возможность снизить финансовую нагрузку и консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 10,99%.

Подробнее можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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