Суд прекратил дело на отель в Миассе, работавший в карантин

26 Май 2020 2020-05-26T12:44:28+03:00

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Миасский городской суд 25 мая прекратил административное дело в отношении отеля «Фонград», который работал в разгар пандемии. За нарушение отелю грозил штраф до полумиллиона или приостановление работы до 90 суток.

— Производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Фонград резорт», предусмотренном ч.2 ст. 63 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» прекращено, — сообщила КП-Челябинск консультант суда Елена Милишникова.

По ее словам, пока оглашена резолютивная часть постановления. То есть, подробности, в том числе и почему прекратили дело, станут известны позднее. Как правило, их подготавливают на пятые сутки.

Напомним, дело на отель «Фонград» возбудили после рейда по местам отдыха на берегу озера Тургояк в начале апреля. Турбаза заселяла посетителей, несмотря на запрет.

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ИСТОЧНИК KP.RU